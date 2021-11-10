Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından

2-0’lık Afjet Afyonspor galibiyeti sonrasında değerlendirmede bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, “Ajax ile kendimizi kıyaslama konusunda tabii ki bir şey diyemeyiz. Ama biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor’u 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor’un bu galibiyeti ile puanı 26’ya yükselirken, Afjet Afyonspor ise 18 puanda kaldı. Maçın sonrasında her iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Daha fazla gol atarak lider olmak istediklerini belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, Ajax ile kendilerini kıyaslamadıklarını fakat Sakaryaspor olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ömer Bozan: "3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

Sakaryaspor oyuncusu Ömer Bozan, “Bu hafta içi bu maça iyi hazırlandık, analizlerle ve hocamızın gösterdiği taktikler olsun maça iyi başladık zaten. 90 dakika boyunca üstün taraf bizdik, hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bizim için önemli bir maçtı çünkü rakip de üst sıralara tırmanmak için uğraşıyordu. Sonuçta averaj ve puan olarak da onların önüne geçtik. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz ve bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Çağlayan Menderes: "Ligin değil dünyanın en az gol yiyen takımı olmayı hedefledik"

Sakaryasporlu futbolcu Çağlayan Menderes, “Biz takım olarak hep birbirimize yakın şekilde takım halinde oynuyoruz. Takım savunması yapıyoruz, onun da etkisi var kalecimiz de çok formunda maşallah onun da çok etkisi var. Çok şükür inşallah böyle devam edeceğiz, ligin değil dünyanın en az gol yiyen takımı olmayı hedefledik ve inşallah böyle devam ederiz. Buradan taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, hafta içi olması ve maçın saatinin 13.00 olmasına rağmen geldiler, çok güzel desteklediler bizi” diye konuştu.

Ercümend Coşkundere: "Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, “Sakaryaspsor kendi oyununu oynayarak haklı bir galibiyet aldı. İyi yolda gidiyoruz. Bugün Hekimoğlu berabere kalsa liderdik averajla, sadece liderliği erteledik. Daha önceden de söylediğim gibi inşallah ilk yarıyı puan farkı ile lider bitirmek istiyoruz. Takım iyi oynuyor, disiplinli bir oyunumuz var. Rakip pozisyon bulmakta zorlanıyor. Gol konusunda da atıyoruz. Kapanan bir takım değiliz onu anlatmaya çalışıyorum. Kompakt oynayan, planlı oynayan bir takım olduk. Gol yememek güzel, inşallah bundan sonra da yemeyiz. Daha fazla gol atarak lider olmak istiyoruz. Biz kendimizin rakibiyiz, Ajax ile kendimizi kıyaslama konusunda tabii ki bir şey diyemeyiz. Ama biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Nazmi Candoğan: "Aramızda tatlı bir rekabet var"

Afyonsporlu Nazmi Candoğan, “Öncelikle Sakaryaspor’u tebrik ederim galibiyetinden dolayı. Aramızda tatlı bir rekabet var. Biz buraya normalde beraberlik de değil kesin galibiyet için geldik ama aslında Sakaryaspor’a çok da istediği oyunu oynatmadık kendi sahalarında. Sadece kendi hatalarımızdan dolayı 2 basit gol yedik. Pozisyona girmekte bugün biraz zorluk çektik. Sakaryaspor’u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Celal Hanalp: "İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık"

Afyansporlu Celal Hanalp, “Kaptanın da dediği gibi öncelikle bizim puanla dönmeyi hedeflediğimiz bir maçtı. Çok eksikle geldik, sonuçta mağlup olduk. Çok da istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Sakaryaspor’u tebrik ederiz, inşallah önümüzdeki maçlarda Afyonspor’u daha üstlere taşıyacak oyunlar oynayarak hedeflerimize ilerleriz” dedi.

Cem Kavçak: "Taçtan yediğimiz basit bir gol çözülme noktası oldu"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak da, “Bir haftalık sürede takımla beraberiz. Tabi bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maçtan önce rakibimizin gücünü, özgüvenli oynayan bir takım olduğunu biliyorduk iç sahada özellikle. Biraz daha topun gerisine geçip, kompakt oynayarak sonuca gitmeye çalıştık ama erken gol, taçtan yediğimiz basit bir gol çözülme noktası oldu. Ondan sonraki süreçte biraz daha özgüvenler bizde dip yaparken, rakipte tavan yaptı. Önümüze bakacağız” diye konuştu.