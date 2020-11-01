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Şeref Bey ve Baba Hakkı, Vodafone Park’ta!

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların 2 efsanesi Şeref Bey ve Baba Hakkı’nın siluetlerinin çizimini Vodafone Park’ın girişine işledi. 2 efsane ’Şerefinle Oyna’ ve ’Hakkınla Kazan’ ibareleriyle takımların giriş kapısında yer aldı.

Şeref Bey ve Baba Hakkı, Vodafone Park’ta!

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların 2 efsanesi Şeref Bey ve Baba Hakkı’nın siluetlerinin çizimini Vodafone Park’ın girişine işledi. 2 efsane ’Şerefinle Oyna’ ve ’Hakkınla Kazan’ ibareleriyle takımların giriş kapısında yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, 2 efsanesi Şeref Bey ve Baba Hakkı’nın siluetlerini Vodafone Park’a işleri. Siyah-beyazlı ekipte futbol şubesini kuran Şeref Bey’in portresinin yanında ’Şerefinle Oyna’ yazarken, Beşiktaş’ın 18. başkanı olan Baba Hakkı’nın portresinin yanında ise ’Hakkınla Kazan’ yazısı yer aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, 2 efsane ismin portrelerini Vodafone Park’ta takımların stada girdiği kapıya yaptırdı.

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