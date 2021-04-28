Sigorta Shop, Sultanlar Ligi’ne yükseldi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı’nın 3. maçında Sigorta Shop, Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı 3. maçında Sigorta Shop, Bolu Bld.’yi 3-0 (25-23, 27-25, 25-21) yendi ve namağlup şampiyon olarak Misli.com Sultanlar Ligi’ne yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Sigorta Shop’ta Gaila 23 ve Ayçin 13 sayıyla oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.

Final Etabı’nı şampiyon olarak tamamlayan Sigorta Shop’a kupa ve madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Sigorta Shop CEO’su Aydın Kaya takdim etti.