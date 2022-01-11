Spor camiasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için spor camiasından birçok başsağlığı mesajı geldi.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğarken, kulüpler de başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol ve basketbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş: “Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Fenerbahçe: “Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

Galatasaray: “Eski futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Trabzonspor: “İH Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Başakşehir: “İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

Kasımpaşa: “İH Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Karagümrük: “Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor’a ve Türk futboluna başı sağlığı dileriz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF): "Konyaspor’un Milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: “Trafik kazasında hayatını kaybeden Milli futbolcumuz Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Konyaspor ve tüm spor camiamızın başı sağ olsun.”

Anadolu Efes: “Milli futbolcu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sebebiyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Çalık’ın yakınlarına ve Konyaspor ailesine başsağlığı dileriz.”