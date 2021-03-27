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TBF’den Galatasaray ve Beşiktaş’a ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray’a para cezası verdi.

TBF’den Galatasaray ve Beşiktaş’a ceza
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray’a para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, disiplin kurulunun 27 Mart 2021 günlü toplantısında aldığı kararda Galatasaray ve Beşiktaş’a para cezası verildiği ifade edildi. ING Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş ile Darüşşafaka arasında oynanan mücadelede TBF Basketbola Dönüş Protokolü’ne uyulmamasından dolayı siyah-beyazlılara 18 bin 750 TL para cezası verildiği belirtildi. Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray ile Bahçeşehir Koleji arasında karşılaşmada da sarı-kırmızılıların TBF Basketbola Dönüş Protokolü’ne uyulmamasından dolayı 15 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 18:54
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