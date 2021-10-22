TFF 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanatta topla birlikte hareketlenen ve önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına giren Celil’in yerden içeriye verdiği pasta Ahmethan’ın altıpas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.
48. dakikada Stancu’nun ceza sahası içinden yay gerisine aktardığı pasta Gökcan’ın bekletmeden çektiği sert şut kaleci Karacic’den oyun alanına döndü.
88. dakikada Mikail’in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Pa Dibba’nın gelişine vuruşuna Stancu, kale ağzı sağ çaprazında dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Ali Can Alp xx
Eyüpspor: Çağlar xx, Uğur xx (Mikail dk. 73 x), Mezague xx, Kemal xx, Bülent xx, Bekir ? (Enes dk. 15 x), Timur xx, Cenk Ahmet xx (Mete dk. 81 ?), Gökcan xx (Tahadk. 73 x), Pa Dibba xx, Stancu xx
Yedekler: Emrullah, Yalçın, Kozulj, Enes Ersoy, Caner, Erencan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Roche xx (Tetteh dk. 90 ?), Celil xx, Bruns xx (Bennasser dk. 74 x), Ahmethan xx (Cem dk. 46 x), Uğurcan xx (Harun dk. 90 ?), İsmail xx, Fıratcan xx (Samed Ali dk. 59 x), Ozegovic xx
Yedekler: Enes Soylu, Ömer, Orkan, Muhammed, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Stancu (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor), Timur, Enes, Cenk Ahmet, Çağlar (Eyüpspor)