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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Altınordu: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu’yu ağırladı. Müsabaka İstanbulspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Altınordu: 0 (Maç sonucu)
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TFF 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu’yu ağırladı. Müsabaka İstanbulspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ethemi, yine ceza sahası içinde Cajic’e bıraktı. Cajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada orta alandan atılan topu alan Feytullah’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

42. dakikada Uygar’ın çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

52. dakikada sol taraftan Ethemi’nin ceza sahası içine çevirdiği topu alan Kağan’ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Ethemi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Melih’in düzelterek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

82. dakikada Oğuzhan’ın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Berkay’ın yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Mehmet Yeşil xx, Atchom xx, Ali xx, Melih xx, Uygar xx (Muammer dk. 75 xx), Kağan xx (Berkay dk. 70 xxx), Ethemi xx (Emir dk. 75 xx), Cajic xxx (Mertan dk. 84 ?), İbrahim xx (Abdullah dk. 85 ?)

Yedekler: Ljubic, Emrecan, Ferhat, Atakan, Yusuf

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Altınordu: Ali xx, Furkan xx (Rahmi dk. 46 xx), Yusuf Arslan xx, Yusuf Can xx (Kürşad dk. 63 xx), Ali Dere xx, Recep xxi Sami xx (Muzaffer dk. 46 xx), Hüsamettin xx (Kenan dk. 78 xx), Burak xx (Şeref dk. 78 xx), Feytullah xx, Ahmet İlhan xx

Yedekler: Emirhan, Serhat, Özgür, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cajic (dk. 12), Melih (dk. 59), Berkay (dk. 82) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Kürşad (Altınordu)

Kırmızı kart: Muzaffer (dk. 73) (Altınordu)

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