TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Tuzlaspor, sahasında Menemenspor’u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0
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TFF 1. Lig’in 20. haftasında Tuzlaspor, sahasında Menemenspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Murat Temel xx, Mehmet Akıncık xx

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xxx, Ahmet Yazar x (Erkan Zengin dk. 46 xx), Muhammed Gönülaçar xx, İsmail Konuk xx, Yasin Güreler xx, Aldin Cajic xx (Segbefia dk. 73 x), Rotman x, Gökcan Kaya xx(Ömer Şişmanoğlu dk. 84 ?), Samet Asatekin xx, Pucko x (alan dk. 73 x), Thuram xxx

Yedekler: Metin Erol, Anıl Karaer

Teknik direktör: Ali Tandoğan

Menemenspor: Emre x, Rıdvan x (Mehmet Aytemiz dk. 74 x), Furkan Bayır xx, Emir Han x, Domgjoni xx, Alaatin Hamza x (Mamadou Traore dk. 74 x), Alhassan xx, Yusuf Talum xx (Okan Yılmaz dk. 86 ?), İsmail Haktan xx ( Omar Mohamed dk. 57 x), Akanbi Rasheed xx (Tidjani Annane dk. 86 ?), Tayfun Aydoğan x

Yedekler: Fatih, Emre Batuhan, Bekir Can, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz

Teknik direktör: Ümit Karan

Goller: Thuram (dk. 53), Alan (dk.90) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Muhammed Gönülaçar, Thuram, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Rıdvan, Furkan Bayır (Menemenspor)
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