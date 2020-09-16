TFF 1. Lig’de 2. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig’de 2. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.
TFF 1. Lig’de 2. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma
19.00 Eskişehirspor - Adanaspor: Çağdaş Altay
19 Eylül Cumartesi
14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu - Bursaspor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazar
14.00 Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor: Burak Pakkan
16.30 İstanbulspor - Altay: Alper Çetin
19.00 Giresunspor - Menemenspor: Cihan Aydın
21 Eylül Pazartesi
19.00 Adana Demirspor - Boluspor: Emre Malok
19.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Yiğit Arslan