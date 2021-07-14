TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu maç fikstürü yapılan kura çekimiyle belirlendi.

TFF 1. Lig’de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Düzenlenen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve TFF 1. Lig’de mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. TFF 1. Lig 2021-2022 sezonuna 13 Ağustos’ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligin ilk devresi 27 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı ise 7 Ocak’ta devam edecek. TFF 1. Lig, 15 Mayıs 2022 tarihinde ise noktalanacak. Ayrıca TFF 1. Lig’de 5, 17, 25 ve 33. haftalar hafta içi günlerinde oynanacak.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın: “Önümüzdeki sezon için VAR çalışmalarımıza devam ediyoruz"

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada zor bir sezonu geride bıraktıklarını aktararak, “Uzun zamandır korona virüs salgını ile mücadele vererek devam ediyoruz. Geçen yıl zor şartlarda el ele vererek ligi sonlandırdık. Kulüplerin sıkıntıları biliyorum. Zor şartlarda takım kurmakta zorlandınız. Yapılan testlerle ilgili sıkıntılar yaşandı. Sizlerle birlikte ligleri oynatarak zor şartlarda da olsa zevkli mücadeleli sezonu sonlandırarak bitirdik. Bu bizi ayrıca sevindiriyor. Bu ligi değerli kıran her yıl nefes kesen mücadelelere sahne olması. Bu sezon TFF 1. Lig’de 12 farklı kentten 19 takım mücadele ederek, 38 hafta yaklaşık 347 maçı izleyeceğiz. Geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele eden üst lige çıkan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay’ı kutluyorum. Uzun zamandır seyirciden yoksun olarak müsabakalarımıza devam ettik. Bu yıl aşı ile korona virüste hafifleme nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle statlarımıza taraftar almayı uygun gördüğümüzü açıklamıştık. Korona virüs inşallah daha da hafiflerse bu sayıyı arttırma arzusu içerisindeyiz. Bizim için taraftar futbolun olmazsa olmazı. Önümüzdeki sezon için bu ligde VAR sistemiyle ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah gerekli altyapıyı tamamlayıp bu ligde VAR’ı devreye sokup hata riskini azaltmak için destek olmaya çalışacağız. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig’in ilk haftasını Samsunspor bay geçecek. Sezonun ilk haftasında oynanacak maçlar şöyle:

1. hafta

Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor - Bandırmaspor

Balıkesirspor - Boluspor

Tuzlaspor - MKE Ankaragücü

Kocaelispor - Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü - Altınordu

İstanbulspor - Manisa Futbol Kulübü

Gençlerbirliği - Eyüpspor

Bursaspor - Adanaspor