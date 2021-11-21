TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Iğdır Futbol Kulübü: 3

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Iğdır Futbol Kulübe’ne 3-0 mağlup oldu. Maç için Darıca’ya gelen Ümit Karan, mücadeleyi protokol tribününden izledi.

TFF 3. Lig 2.Grupta mücadele eden Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği, evinde Iğdır Futbol Kulübü’nü ağırladı. Maça iyi başlayamayan Darıca Gençlerbirliği, Iğdır Futbol Kulübü futbolcusu Abdullah Çelik’in 29. dakikada attığı golle geriye düştü. Ardından 37. dakikada İlker Avşar, Iğdır Futbol Kulübü’nü 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıyı geride kapatan Darıca Gençlerbirliği, gerçekleştirdiği değişiklikler neticesinde de golü bulamadı. İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan İlker Avşar, 48. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Mücadele Iğdır Futbol Kulübü’nün 0-3’lük galibiyetiyle sona erdi.

Öte yandan kısa süre önce 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile yolları ayıran Ümit Karan, mücadele için Darıca’ya geldi. Karan, Darıca Gençlerbirliği - Iğdır Futbol Kulübü mücadelesini protokol tribününden pür dikkat izledi.