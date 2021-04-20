TFF’den Servet Yardımcı’ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Servet Yardımcı’yı tebrik etti.TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, bugün gerçekleşen UEFA kongresinde yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TFF, yayımladığı mesajla Yardımcı’yı tebrik etti. Federasyonun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "İsviçre’nin Montrö şehrinde bugün gerçekleştirilen UEFA kongresinde 55 ülkenin katıldığı oylamada 47 oy alarak tekrar UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Servet Yardımcı’yı kutlarız. 4 yıldır yürüttüğü UEFA Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra 2019’dan beri de UEFA’nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi’nin başkanlığını sürdüren Servet Yardımcı, bu seçimle birlikte ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecektir. Türk futboluna özellikle uluslararası alanda büyük katkılarda bulunan Yardımcı’ya gönülden teşekkür eder, yeni görev döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.