Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
YORUM EKLE