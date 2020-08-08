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Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen’ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
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