Turgay Dönmez’den ilk hediye Faruk oldu

Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Dönmez devre arası transferlerinde hocanın istediği bölgelere istenilen oyuncuları kadroya katmaya başladı.

TFF Bölgesel Amatör Kümede zirvede bulunan Silivrispor’da teknik patron Ergun Ortakçı’nın talep ettiği oyuncular kadroya dahil olmaya başladı. Konu ile ilgilenen Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Dönmez ilk olarak BAL ekiplerinden Vefasporlu oyuncu Ömer Faruk Kalfa ile anlaşmasını gerçekleştirdi. Önceki akşam yapılan yoğun görüşme trafiğinin ardından tecrübeli orta saha oyuncusu Ömer Faruk takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı.