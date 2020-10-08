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Türk Telekom evindeki ilk maçını kazandı

ING BASKETBOL SÜPER LİG’DE TÜRK TELEKOM, DARÜŞŞAFAKA YENEREK SAHASINDAKİ İLK MAÇI KAZANDI.

Türk Telekom evindeki ilk maçını kazandı

ING Basketbol Süper Lig’de Türk Telekom, Darüşşafaka yenerek sahasındaki ilk maçı kazandı.

Basketbol Süper Ligi’nde ertelenen ilk hafta mücadelesinde Türk Telekom, Darrüşafaka’yı ağırladı. Ankara ekibi devreye 34-30 geride girdiği müsabakayı 79-69’luk skorla kazanarak evindeki ilk karşılaşmadan galip ayrıldı. Türk Telekom’da Michael Eric 16, Kylie Wiltjer 15 ve Muhammed Baygül 14 sayı ile oynayarak takımını sırtladı. Daçka’da ise Gillon 13, Doğuş Özdemiroğlu 12 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

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