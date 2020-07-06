Türk Telekom’a yerli şutör

Türk Telekom, geçtiğimiz sezon Afyon Belediyespor formasını terleten şutör gard Erdi Gülaslan’ı kadrosuna kattı.
Bornova Belediye forması ile 2010-2011 senesinde Süper Lig’de boy gösteren 26 yaşındaki ve 2 metre boyundaki oyuncu, 2011-2012 sezonunu Göztepe Sportif ile 2. Lig’de geçirdi. Aliağa Gençlik formasıyla 2013-2014 sezonunda yeniden Süper Lig macerası yaşayan Gülaslan, 2014-2015 sezonunda 2. Lig’deki Gelişim Koleji’nin yolunu tuttu. Sonraki senelerde, Trabzonspor forması ile TBL ve Eurocup tecrübesi gören oyuncu, Pınar Karşıyaka serüveninin ardından 2019 yılında Afyon Belediyespor’a gitti . Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Gülaslan, maç başına 22,1 dakika sahada kalarak 7,35 sayı, 4,25 ribaund ve 1,9 asistlik performans sergiledi.