Türkiye Voleybol Federasyonu’na yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımlar için yeni sponsoruyla anlaşmaya vardı. Hem Filenin Sultanları hem de Filenin Efeleri için 2 yıllık imza atıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni sponsoru ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleşen anlaşmada Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Milli Takım Oyuncusu Zehra Güneş, Kadın Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Erkek Milli Takım Oyuncusu Oğulcan Yatgın, Erkek Milli Takım Oyuncusu Vahit Emre Savaş, sponsor firmanın Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa hazır bulundu.

Üstündağ: “Sponsor desteği çok önemli”

Türk voleybolunun her geçen gün Türkiye’de başka bir hikaye yazdığını söyleyerek sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Sürdürülebilir başarılara imza atmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlerin yol arkadaşı, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Voleybolda yazın milli takım faaliyetleri bitiyor ama kulüp faaliyetleri başlıyor. Geldiğimiz noktada Türk voleybolu hak ettiği değeri görmekte ve daha fazlasını yaşayacaktır diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın Milli Takım Oyuncusu Zehra Güneş, büyük markaların sponsorluklarının kendilerine gurur verdiğini ve Türkiye’nin artık voleybol markası olduğunu söylerken, Kadın Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar da, “Böyle büyük bir firmanın bizi tercih etmesinden dolayı mutluyuz. Kullanıcıların beğendiği bir markanın Filenin Sultanları’yla birleşmesi çok güzel bir nokta olmuş. Güzel bir takımız ve güzel bir kimyamız var. Bu sayede gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Sponsorluklar bizlere değerli olduğumuzu hissettiriyor. Bizler de sizin gibi heyecanlıyız” açıklamasını yaptı.

Küçükmustafa: “Elde edilen başarının bir parçası olmak istiyoruz”

Ümit Küçükmustafa ise Türkiye’de voleybolun bu noktaya gelmesinde önemli bir vizyon sergilendiğini ifade ederek, “Bu yıl ekran başında hem kadın hem de erkek milli takımımızın başarılarına ortak olduk. Bunlar uzun vadeli yapılan çalışmaların sonucuydu. Federasyonumuzun altyapıda geliştirmiş olduğu örnek model, hem yurt içindeki diğer spor branşlarına hem de uluslararası arenada başarılı oyuncu jenerasyonunun ortaya çıkmasını sağladı. Hepimiz voleybolun geldiği noktadan dolayı gurur duyuyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak, gelinen nokta kadar önemli. Bizce de bu başarının sürdürülebilir kılınması, altyapıya yapılan yatırımın devam etmesi bu başarının ileriye götürülmesini sağlayacaktır. Biz de bu başarının bir parçası olmak istiyoruz. Voleybolda geldiğimiz seviye, gurur duyulacak bir seviye. Spor branşlarındaki çeşitliliğin sağlanması için çok güzel bir örnek bu” dedi.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.