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UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Berisha’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can’ın sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sol kanattan İrfan Can’ın ortasında arka direkte Berisha’nın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Berisha’nın kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx

Olympiakos: Vaclik xx, Lala xx, Sokratis x (Ba dk. 26 x), Cisse xx, Reabciuk x, M’Vila xx, Mady Camara xx, Masouras xx, Aguibou Camara xx, Onyekuru xx, El Arabi xx

Yedekler: Karargyris, Tzolakis, Markovic, Bouchalakis, Lopes, Androutsos, Vrousai, Valbuena, Sourlis, Tiquinho

Teknik Direktör: Pedro Martins

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Osayi-Samuel xx, Tisserand xx, Kim xx, Novak xx, Mert Hakan xx, Sosa xx, Zajc xx, İrfan Can xx, Rossi xx, Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sangare, Szalai, Bartu Kulbilge, Max Meyer, Pelkas, Ferdi, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Sarı kart: Ba (Olympiakos)

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