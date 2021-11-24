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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Ajax: 2 (Maç sonucu)

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Ajax: 2 (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada savunmadan atılan ara pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tagliafico’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Haller’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

58. dakikada sağ taraftan Neres’in ceza sahasına ortasında ön direkte Haller’in kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

69. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Martinez’in arka direğe gönderdiği topa Haller’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx (Necip Uysal dk. 81 ?), Umut Meraş xx, Pjanic xx (Salih Uçan dk. 81 ?), Mehmet Topal xx (Atiba dk. 81 ?), Ghezzal xxx (Batshuayi dk. 67 x), N’koudou xx, Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 59 x), Larin xx

Yedekler: Ersin, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Ajax: Onana xx, Mazraoui xx (Timber dk. 72 x), Schuurs xx(Rensch dk. 77 x), Martinez xx, Tagliafico xxx (Blind dk. 77 x), Klaassen xx, Berghuls xx (Taylor dk. 83 ?), Gravenberch xx, Neres xx, Daramy xx (Haller dk. 46 x), Tadic xx

Yedekler: Gorter, Pasveer, Pereira, Labyad

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Goller: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş), Haller (dk. 54 ve 69) (Ajax)

Sarı kartlar: Haller (Ajax), Larin (Beşiktaş)

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