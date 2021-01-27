Vincent Aboubakar: "Hulk gelirse benim için sorun olmaz"

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde olan Hulk transferi için "Gelirse benim açımdan bir problem olmaz" diyen Aboubakar, annesinin vefat ettiği dönemde takım arkadaşlarının, teknik ekibin ve yönetimin çok destek olduğunu ifade ederek, "Bu ortam sayesinde zor günleri atlattım" yanıtını verdi.

Süper Lig’in ilk yarısında attığı 11 gol ve yaptığı 2 asistle siyah-beyazlı ekibin zirvede olmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ligin ilk yarısını değerlendirdi. Gerek bireysel gerekse de takım olarak büyük hedefleri olduğunu söyleyen Aboubakar, "İnsanın hayatta hedefleri olması lazım, bizim de takım olarak hedeflerimiz var. İlk geldiğimde takım olarak gerideydik, iyi başlayamadık. Ama Ghezzal ve Josef gibi isimlerin gelmesiyle ve katkı yapmasıyla, hocamızın da katkı yapmasıyla buralara kadar geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kendimi gösterdim"

Sezon başında sakatlığıyla ilgili tartışmalara değinen Aboubakar, "Aslında tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlık sonrasında uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar da kendilerine göre haklıydı. Sakatlanan oyuncunun uzun süre sonra tekrar sakatlanma riski vardır ama ben bunun boşa çıkacağını gösterdim. Haftada 2 maça çıkıyorum ve performansım iyi. Arkadaşlarımın katkılarıyla şu anda iyi seviyeye geldim ve bu şekilde devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Hulk gelirse benim için sorun olmaz"

Hulk transferinin gündemde olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Aboubakar, "Futbolcunun gelip oynaması hocayla alakalı bir durum. Kulüp bir oyuncu almak isterse ve hoca da oyuncuyu kadroya dahil ederse herkes buna uymalı. Benim için bir sorun yok" diye konuştu. Takımdaki arkadaşlık ortamını da değerlendiren golcü oyuncu, "Takım içi ambiyansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı bir şey değil. Ben Rosier’i daha önce tanımıyordum ama onunla iyi bir enerji yakaladım. Atiba olsun, herkes olsun çok iyi anlaşıyoruz. Antrenmanlarda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz ve konu hakkında anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz” dedi. Annesinin vefatının ardından takımdaki arkadaşlığın kendisini pozitif anlamda etkilediğini de söyleyen Aboubakar, "Tek söylemem gereken takım arkadaşlarıma, başkanımıza, hocamıza teşekkür etmek. Hayatta zor anlar var. Böyle bir sevgi, bu zor andan kurtulmamı kolaylaştırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Beşiktaş kazandıkça attığım golün önemi yok"

Kariyerine Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceğiyle ilgili olarak "Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım ve menajerim var. Bu tarz konuları menajerim konuşacaktır” diyen Aboubakar, kendisi için gollerin önemli olmadığını ifade ederek, “Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Kafamdaki tek şey Beşiktaş’ın kazanması ve galibiyetlere katkı yapmak. Beşiktaş kazandığı sürece attığım gollerin ya da maçın önemi yok" diye konuştu. Son olarak Sergen Yalçın’la ilgili konuşan Kamerunlu oyuncu, "Her hocanın bir özelliği var. Sergen hoca takıma çok yardımcı oluyor ve kazanmamız adına pozitif enerji veriyor. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.