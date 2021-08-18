Yalçın ve Yıldırım’dan yerinde çalışma

BAL’da mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da yönetim Müjdat Gürsu Stadı’na adeta çıkarma yaptı. Yeni sezonda tüm kategorilerin kullanacağı tesislerde oyuncuların malzemelerinin yıkanacağı alan için son hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Silivrispor Başkan Yardımcısı ve Tesisler Sorumlusu Ahmet Yalçın ve As Başkan Cengiz Yıldırım tesislerde malzemelerin yıkanacağı çamaşırhanede nelerin yapılabileceğini yerinde denetlediler. Kulüp emektarlarından malzemeci Refik Tarı ile birlikte kendilerine çamaşırhane olarak ayrılan bölümü inceleyen Yalçın ve Yıldırım gerekli ölçüleri aldıktan sonra ilgili birimlere talimatlarını verdiler.



Silivri’nin tanınmış müteahhitlerinden olan Ahmet Yalçın yapılan çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirmesinde; “Silivri’de birçok projeye imza attım ve şimdi geldiğimiz noktada Silivri ve Silivrispor’un geleceği için çalışıyoruz. Benim için en anlamlı projem Silivrispor için yaptıklarım olacaktır. İlk etapta soyunma odaları ve çamaşırhanenin son halini vermek üzereyiz ardından da tesislerdeki çalışmalarımızı tamamlayıp yeni sezon için hazır hale geleceğiz. Tesislerde şuan için genç oyuncularımız kalmaya başlamışlardır. Sezon sürecine girdiğimiz de ise tüm kadromuz eksiksiz bir şekilde konaklamaya hazır halde bir tesise kavuşacaklardır” dedi.