Zorbay Küçük sakatlandı

Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş-Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda 2 ve TFF 2. Lig’de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.
HAKEM ZORBAY KÜÇÜK, BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINDA GEÇİRDİĞİ SAKATLIKTAN DOLAYI 6 AY MAÇ YÖNETEMEYECEK.
Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş-Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda 2 ve TFF 2. Lig’de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.