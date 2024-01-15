Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasını Fenerbahçe 53 puanla haftayı lider tamamladı. Haftanın kapanış maçında Kayserispor’u yenen Galatasaray, 51 puanla zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftası cumartesi, pazar ve pazartesi oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Başakşehir - Alanyaspor (3-2) arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 23 gol atıldı. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını da 53’e yükseltti. Haftanın kapanış maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan Beşiktaş ise taraftarı önünde Fatih Karagümrük’ü farklı (3-0) geçerek üst üste 2 maçını kazandı.

11 Aralık 2023’te oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında fiziksel saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara döndü.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor - Pendikspor: 1-1

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 3-1

Başakşehir FK - Alanyaspor: 3-2

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor - Konyaspor: 0-0

Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Samsunspor - Sivasspor: 2-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray - Kayserispor: 2-1