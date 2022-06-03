Süper Lig'e yükselen İstanbulsporlu futbolcular: 'Sonuçtan emindik'

Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un şampiyon futbolcuları maçın ardından duygularını paylaştı, 'Mutluyuz. Şampiyon olacağımızdan emindik' dediler.

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  • 03.06.2022 00:35
  • Güncelleme: 03.06.2022 08:29
Süper Lig'e yükselen İstanbulsporlu futbolcular: 'Sonuçtan emindik'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen İstanbulspor’un şampiyon futbolcuları maçın ardından duygularını paylaştı, “Mutluyuz. Şampiyon olacağımızdan emindik” dediler.

“Şampiyon olacağımızdan emindik”

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Maçta iki gol kaydeden ve şampiyonlukta takımına büyük katkı veren İbrahim Yılmaz, “Gerçekten son bir aydır bu anı hep düşünüyordum. Bugün de gerçekten 2 gol atmak bana kısmet oldu. Çok mutluyum. Hiçbir zaman unutamayacağım bir andı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya gelene kadar çok emek verdik, çok zorlandık ama yılmadık. Şampiyon olacağımızdan çok emindik. Bütün takım olarak inanmıştık. Bu zamana kadar bizi geliştiren eski hocalarımıza, başkanımıza, hocamıza ve herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

“Tüm engebeleri tek tek aştık”

Etkili savunmasıyla şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Mehmet Yeşil, “Bizim için rakip fark etmiyordu. Çok mutluyum. Buraya gelene kadar yolumuz engebeliydi. Hepsini teker teker büyük bir sabırla aştık. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Bandırmaspor da bizim gibi ayağa top oynayan bir takımdı. Biz dersimize biraz daha iyi çalıştık. Şans da bizden yanaydı. 2-1 yendik. Çok mutluyum. Bizim için gerçekten duygu dolu konuşma yaptı; İstanbulspor’un kurucusunun oğlu, ‘Formanızın renklerinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?’ dedi. Bildiğimiz halde ’Bilmiyoruz’ dedik. ‘Renklerin değerini bilerek mücadelesini vereceksiniz. Şampiyon olacaksınız’ dedi. Olduk. Mutluyuz. Türkiye’de 35 yaşındaki adamlara gidip para veriliyor. Adam parasını alamayınca el frenini çekiyor. Bizim kulüpte öyle bir şey yok. 30 yaşında olan 2 oyuncumuz var. Gerisi 25 yaş ve altında. Öyle bir yapılanma var ve futbolun gereklerini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizden büyük bütçeli takımlar varken biz çıktık. Mutluyum”

Kaleci Muhammed Alperen Uysal daha büyük bütçeli takımlara rağmen çıkmalarının mutluluk verici olduğunu belirtirken, “Play-off’tan gelmesi bence direkt çıkmaktan daha güzel. Bandırma da gerçekten güzel takımlardan. Mutluyuz. Bize göre çok daha büyük bütçeli takımlar varken biz Süper Lig’e çıktık. Bunun parçası olduğum için çok mutluyum. İstanbulspor için aslında tarihini yeniden hatırlaması için önemli. Çok önce kurulmuş büyük bir camia İstanbulspor. Bunun farkına varıp Süper Lig’de kalıcı olması lazım” dedi.

“Kalbi büyük olan takımız”

Takımın yabancı oyuncularından Kristal Abazaj ise, “Öncelikle söyleyecek çok şey yok. Biz küçük takım olarak adlandırılan İstanbul’un yalnız bir takımıyız. Ama gerçekten kalbi büyük olan, cesaretle mücadele eden bir takımız. Bandırmaspor’un buraya kadar gelmiş olması bir şans değil. Çok iyi takımlar. Birtakım üzülecekti. Biz hak ettik ve şu an Süper Lig’deyiz. Genç oyuncuların hayali büyük takımlara karşı oynamak. Gelecek sene büyük takımlara karşı oynayacağız. Benim hayalimdi” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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