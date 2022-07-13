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Taksim'de valiz hırsızına meydan dayağı kamerada

Taksim Talimhane mevkiinde havalimanı otobüsüne binen turistlerin valizlerini çalmaya çalışan hırsız, görevlilere yakalandı. Hırsıza kaçmaya çalışınca görevliler tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, hırsız dayaktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Taksim'de valiz hırsızına meydan dayağı kamerada
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Taksim Talimhane mevkiinde havalimanı otobüsüne binen turistlerin valizlerini çalmaya çalışan hırsız, görevlilere yakalandı. Hırsıza kaçmaya çalışınca görevliler tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, hırsız dayaktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre havalimanı otobüslerinin bulunduğu noktada dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, gözünü valizlere kestirdi. Bir süre çevrede dolaşarak uygun anı kollayan şahıs, turistler araca bindikten sonra otobüs kalkmak üzereyken harekete geçti. Bagaj bölümünden valizi almaya çalışan hırsız, alanda görevli Yaşar Ceyhan tarafından fark edildi. Görevliye yakalanan şahıs kaçmaya çalışınca alandaki birkaç kişi tarafından muhafaza altına alınmaya çalışıldı. Ancak şahsın görevlilere direnip saldırmaya başlaması üzerine arbede çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir anda ortalık karışınca şahsa tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Dakikalarca darp edilen şahıs adından görevlilerin elinden kurtulup kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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“Hırsızlığı suçüstü olduğu için ben direkt orada dövmek zorunda kaldım”

Olayla ilgili konuşan Yaşar Ceyhan, “Geçen gün sabah geldiğimde burada çalışırken iki şahıs yaklaşık 2 saat burada gezinmeye başladı. Amaçları belliydi, ben onları görünce direkt anladım. Hırsızlık yapmak istiyorlardı. Ondan sonra otobüs geldi, bagajları indirdim ve 2 tane sahipsiz valiz kaldı. Otobüs içerisinde yolcu var mı diye baktım ve yolcu yoktu. Sonra o şahıslardan biri yanıma geldi ve ‘bagaj benim’ dedi. Bende bu senin değil dedim yani suçüstü oldular. Tabi hırsızlığı suçüstü olduğu için ben direkt orada dövmek zorunda kaldım. Burada bu şekilde hırsızlık olaylar oluyor. Böyle durumlarda polise haber veriyoruz. Bu tür olayların artık olmamasını istiyoruz. İnsanları takip etmekten gerçekten yorulduk. Her hafta bunlarla karşılaşıyoruz ve önüne geçilmesini istiyoruz. Olaydan sonra zanlıyı zabıta ekipleri aldı sonrasını bilmiyorum. Olay yerine gelen polis ekiplerine de olayı anlattım, onlar da önlem alıp devriye gezmeye başladılar. O günden sonra bir daha hırsızlık olayı gerçekleşmedi” dedi.

İHA
Editör

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