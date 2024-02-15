Tarama için ayırdığı 5 dakika hayatını kurtardı

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlıklı hayat merkezinde görev yapan Dr. Mehlika Yavuz, erken teşhisin önemine kendinden örnek verdi. Yalnızca 5 dakika ayırıp çektirdiği mamografi sayesinde meme kanserinin erken evrede teşhis edildiğini vurgulayan Dr. Yavuz, o 5 dakikanın tüm hayatını etkileyen olumlu sonuçlara yol açtığını belirtti.

Sağlıklı hayat merkezi bünyesinde meme kanserine yönelik; taramaların, elle muayenenin ve erken teşhisin önemi gibi konularda vatandaşlara yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Yavuz, “Kendim 47 yaşındayım bu sürece kadar 2 kere mamografim olması gerekirken ben bu mamografiyi çektirmedim. Araya korkularım girdi, kaygılarım girdi, hayatımdan önemli olmayan sebepler girdi. Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımızın ısrarı ile kaygılarımı, korkularımı bir kenara bıraktım. 5 dakikalık sürede gittim, mamografimi çektirdim” dedi.

Bu süreçte elle muayenede herhangi bir bulgu yaşamadığını dile getiren Dr. Yavuz, “Herhangi bir şikâyetim, semptomum da yoktu. Bana bir şey olmaz dedim ve ben mamografi çektirdiğimi unuttum. Ama görev yaptığım hizmet alanımda çekilen mamografi ile bana bi-rads 4c denilen meme kanseri öncesi tarama bulgusu tanısı konuldu. Ben bu tanıyla ileri tetkik ve tedavi yaptığımda meme kanseri ile karşılaştım” şeklinde konuştu.

Siz de taramanızı yaptırın

Çektirdiği mamografi sayesinde erken tanı aldığını ve tedavisini tamamladığının altını çizen Dr. Yavuz, “Şu anda hayatıma sağlıklı olarak devam ediyorum. İşte o beş dakika benim tüm hayatıma yön verirken, çok olumlu sonuçlara sebep oldu. Her ay yapacağınız bir elle meme muayenesi sizin hayatınızı tanımanızda, çektireceğiniz mamografi de tanınızın erken olmasına sebep olacak. Ben hekim olarak bunu yaptım. Kendi birimimde bunu başarabildim. Sizleri de her zaman KETEM birimlerinde mamografinizi çektirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hızlıca tedaviye sevk edildi

Dr. Mehlika Yavuz’a mamografi çektirmesi için ısrarcı olduğunu belirten Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Röntgen Teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz ise, “İki hafta sonra çıkan sonuçta kendisinde bulgu olduğunu ve hastaneye sevki gerektiğini bildirdik. Çok şükür ileri tedavi almadan kendisi 5 dakikalık bir işlem ile hayatına dokunmuş olduk” ifadelerini kullandı.