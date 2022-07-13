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Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu, şüphelisi yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki adamın cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu, şüphelisi yakalandı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki adamın cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Temmuz Cumartesi günü Seyfeler Mahallesi üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 45 yaşındaki İsa Altuntaş’ı, kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Silahla başından vurularak ağır yaralanan ve Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Altuntaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin G.H. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.

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Gerçekleşen operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Editör

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