Tartıştığı eşini öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Tartıştığı eşini öldürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Sancaktepe’de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak’taki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada Deniz C., eşi Duygu C.’yi silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Duygu C’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Deniz C. ise hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.