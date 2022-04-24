Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Başakşehir'de tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldüren şahıs, daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

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  • 24.04.2022 15:20
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:26
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Başakşehir’de tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldüren şahıs, daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.’yi karnından bıçaklayan Şemsettin T., can havliyle cama çıkıp yardım isteyen karısını daha sonra engellemek için boğazını keserek öldürdü. Çiftin üç çocuğundan biri o sırada dışarda oyun oynarken, annesinin çığlıkları ile eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı.

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"Yardım isterken boğazını kesmiş"

Çiftin komşuları Faik Kartoğlu, “Bildiğimiz kadarıyla bu evi yeni almışlar. Kocası çalışmıyor. Karısı kocasına çalış demiş. 10 gündür böyle bir problemleri varmış. Karnına bıçağı vurmuş, kadın cama çıkmış. Yardım isterken boğazını kesmiş. Allah kimsenin başına vermesin. Ev almışlar, taksitleri gelmiş. Kocasının çalışmaması konusundan çıkmış” dedi.

SHA Editör
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