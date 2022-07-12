Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga akşam saatlerinde ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Saat 21.00 sularında iki aile arasında tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri durumu kontrol altına alırken, 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgenin bir bölümü trafiğe kapatılırken, incelemenin de sürdüğü öğrenildi.