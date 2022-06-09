Tekirdağ'da Kiraz Festivali için dev yürüyüş

Tekirdağ'da 56.'sı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

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  • 09.06.2022 21:16
  • Güncelleme: 10.06.2022 02:14
Tekirdağ'da Kiraz Festivali için dev yürüyüş
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’da 56.’sı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 56’ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali için kortej yürüyüşü düzenlendi. Hükümet Caddesi’nde başlayan yürüyüşe adeta şehrin tamamı katıldı. Yaklaşık 50 bin kişi Tekirdağ’ın sokaklarını doldurarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe akrobasi hareketleri yapan gruplar, mehter takımı, davul takımı gibi gruplarında eşlik etmesi Kiraz Festivalinde renkli görüntülere sahne oldu. Hükümet Caddesi boyunca devam eden dev yürüyüşe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti. Caddeden devam edilerek Valilik Meydanı’nda sona eren yürüyüşe yol boyu dizilen vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Yürüyüşün bittiği alanda tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklama, "Her yıl büyük bir sevinç ve heyecanla düzenlediğimiz Tekirdağ Kiraz Festivali vesilesiyle bir aradayız. Şehrimizi var eden güzellikleri neşeyle hep birlikte yaşamak için bir araya geldik. Bu güzel ortamda aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Hemşehriniz olarak hatıralarımızda önemli bir yeri olan kiraz festivalini uzun bir aradan sonra tekrar yapıyoruz” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise, "Allah’ın izniyle çok güzel bir festival olacak. İnşallah kazasız belasız şehrimize yakışan güzel bir festival olur. Bunun devamında da 14 Temmuz’a kadar Süleymanpaşa’mızın indirim günleri şenliği adı altında da inşallah faaliyetlerimiz çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından festivalin ateşi yakılarak katılımcılar tarafından gökyüzüne güvercin salındı.

İHA

SHA Editör
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