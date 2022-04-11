Muratlı'da sahte alkol zehirlenmesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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  • 11.04.2022 20:16
  • Güncelleme: 11.04.2022 23:02
Muratlı'da sahte alkol zehirlenmesi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, metil alkol içtikleri değerlendirilen Ü.T. ve A.S., saat 18.00 sıralarında Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tükettikleri ileri sürülen ikiliden Ü.T., Muratlı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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Ü.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. A.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

SHA-Y
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