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Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı

Tekirdağ'da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.

Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
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Ayçiçeği zararlısı olarak çayır tırtılının Trakya’da yer alan tarım arazilerinde görülmeye başlaması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava aracı (İHA) ile ilaçlama yapılmasına onay verilmesinin ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından arazilerinde çayır tırtılı tespit edilen üreticilerin arazilerinde dron ile ilaçlama çalışması başlatılırken, Trakya genelinde bulunan 4 milyon dekarlık tarım arazilerinde zararlı tespiti çalışmaları da devam ediyor.

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hosgör-haber içi

Çayır tırtılı nedir?

Ayçiçeklerinin yeşil yapraklarından başlayarak baş kısmına kadar olan bölümlerini yiyerek beslenen binlerce çayır tırtılı, ayçiçeklerinin tane sayısını ve verimini düşürerek toplam rekolteyi azaltması sebebiyle ayçiçeği zararlısı olarak adlandırılıyor. Bilimsel olarak ‘loxostege sticticalis’ olarak adlandırılan bu canlı türü larva sürecini tamamlamasının ardından ‘çayır güvesi’ olarak hayatına devam ediyor. Üreme döneminde tek seferde 300-400 yumurta bırakabilen bu canlı, büyüdüğünde ayçiçeğinin yanı sıra mısır, arpa, buğday, pancar gibi 200’den fazla bitki türüne zarar veriyor.

Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
Tekirdağ'da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı
İHA
Editör

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