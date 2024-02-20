Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde konuşan Kurum: 'Bizim hayalimiz gençliğin ve geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ni ziyaret edip girişimcilerle bir araya geldi. Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşan Kurum, “Bizim hayalimiz gençliğin ve geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul. Bu üretimleri destekleyen tarafta olacağız. Bu girişimleri destekleyecek alt yapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. Maddi, manevi, teknik olarak her türlü desteği veren tarafta olacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ni ziyaret edip girişimcilerle bir araya geldi. Kurum’u, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Muhammed Fatih Ersoy, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü ve beraberindeki heyet karşıladı. Ziyareti sırasında kuluçka merkezinde girişimci olan Murat Bil, Jidoka Dog isimli robot köpeğini Kurum’a tanıttı. Projesi 9 aydır devam eden yapay zeka destekli otonom ve termal Robot köpek, sensörleri sayesinde arama kurtarmadan, savunma sanayisine kadar bir çok alanda kullanılabiliyor. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant, Kurum’a girişimcilerin projelerini slayt eşliğinde sundu. Girişimciler ise gerçekleştirdiği projelerini tek tek anlatarak tanıtımını yaptı. Kurum daha sonra Teknopark alanında çeşitli ziyaretler yaparak Langırt ve Bilardo gibi oyunlar oynadı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret eden Kurum, siber güvenlik bölümünde okuyan Ömer Yemiş (15) ve Ensar Bera Tuncer (17) isimli öğrencilere projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu. Öte yandan Murat Kurum okuldaki tüm öğrencilere de muhallebi ısmarladı. Yaptığı ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşma yapan Kurum, ‘Diji İstanbul’ projesiyle bütün sistemin dijital olarak işletileceğini, İstanbul’un tüm sorunlarının dijital olarak takip edileceğini ifade etti. Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Kurum bütçe ile ilgili eleştirilere de cevap verdi.

“Bütün sistemi dijital olarak işletmek istiyoruz”

‘Diji İstanbul’ projesiyle İstanbul’u tamamen dijital hale getireceklerini dile getiren Kurum, “Eskiden Beyaz Masa kurulurdu. Vatandaşlar şikayetlerini oraya gönderirdi, oradan ilgili birimler alırdı. Şimdi dijitalleşerek her yerde gezen beyaz masalar oluşturacağız. Bir şikayetleri varsa telefonlarından, tabletlerinden girecekler. Şikayet sistemden ilgili birime yönlendirilecek ve ilgili birim gidip onu yerine getirecek. Yapılıp yapılmadığını günlük olarak bu uygulamada göreceğiz. Dolayısıyla her yerde bir belediye başkanı olacak. Biz bütün sistemi dijital olarak işletmek istiyoruz. Mesela taksiyle alakalı sorun var. Neredeyse her durağın kendi uygulaması var. Bunları tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Otobüse, metroya ne zaman bineceğiz ne zaman varacağız, trafik nerede sıkışık nereden gitmemiz lazım bu uygulamada göreceğiz” diye konuştu.

“Bizim Teknopark İstanbul gibi alanlara ihtiyacımız var”

Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşan Kurum, “Birçok yeni projeyi burada görmüş olduk. Bazen bu ihtiyaçları sahada iş yaparken hissediyorsunuz. Örneğin Kartal’da bir bina göçme tehlikesi yaşıyordu. Yunus apartmanının öbür enkazı yıkılmış binanın üstüne devrilme riski vardı. Oradaki arama kurtarma ekipleri tehlike altındaydı. Biz elimizde bulunan imkanlarla o binaların herhangi bir sarsıntı var mı diye takiplerini yaptık. Sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu görüp o araçları bakanlığımıza yaptırdım. Dijital lazer noktaları anlık olarak atıyor ve o bizim İzmir depreminde işimize yaradı. Sahaya gittiğinizde iş yapma kabiliyetinizi kolaylaştıracak hızlandıracak ihtiyaçları da görüyorsunuz. Bizim Teknopark İstanbul gibi alanlara ihtiyacımız var. Buralarda eğitim alıp teknolojiyi de bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var. Burada yapmış olduğunuz bir robot, yüz tanıma sistemi veya otonom araçlarla ilgili bir çok teknoloji, bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır” dedi.

“Teknopark İstanbul girişimcilerimize destek olabilecek her türlü alt yapıya sahip”

39 ilçede Teknoparklarla bağlantılı olan kuluçka merkezleri kuracağını ifade eden Kurum, “Teknopark İstanbul girişimcilerimize destek olabilecek her türlü alt yapıya sahip. Bir iş yapmak istiyorsunuz ama arka tarafta da o işin testini yapabilecek laboratuvar var. Sizin üretimimizle alakalı kuluçka merkezleri var. Bunun gibi kampüsler ülkemizi geleceğe taşıyacak işlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 1 Nisan sabahı İstanbul’un 39 yerinde Teknoparklarla bağlantılı olan paylaşımlı ofisler ve kuluçka merkezlerimizi gençlerimiz için hızlı bir şekilde kuracağız. Gençlerimiz laboratuvar ortamında bir deney yapması gerektiğinde bu süreci Teknopark İstanbul’la birlikte yöneteceğiz. İş kurmak isteyen 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Tüm bunları yapabileceğiniz altyapıyı gerek bina noktasında, gerekse o binaların içindeki eğitim alanlarına ilişkin bu destekleri vereceğiz. İnşaat mühendisliği okumuş ama kimya üzerinde fizik üzerinde eğitim almak isteyen gençlerimize bu eğitimleri vermek istiyoruz. İSMEK’lerde her türlü eğitim verebileceğimiz alanları İstanbul’a kazandıracağız. Bilgi teknolojisiyle alakalı kendini yetiştirmiş gencimiz başka bir gencimize destek verecek. Elektrik elektronikle alakalı bir eğitim almış gencimiz öbür gencimizi yetiştirmek için saatlik olarak o alanlarımızda çalışacak. Öğretmenlerimizin aldığı ek ders ücreti gibi gençlerimize de hem maddi destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Bizim hayalimiz gençliğin ve geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul”

Robot köpek icat eden girişimciyi tebrik eden Murat Kurum, “Hem sesi hem de ısıyı alabilen, gerek enkazda gerek araba kurtarma faaliyetlerinde işimize yarayacak bir robot icat eden arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bunu yapabilmek, düşünmek, hayal etmek, tasarlamak kolay değil. Bizim hayalimiz gençliğin ve geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul. Bu üretimleri destekleyen tarafta olacağız. Bu girişimleri destekleyecek alt yapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. Maddi, manevi, teknik olarak her türlü desteği veren tarafta olacağız. Yapacağımız tüm harcamaların İstanbul’a geri dönüşü olacaktır. İstanbul’un, ülkemizin büyümesi adına her türlü desteği vereceğiz. Yeni mekanlar konusunda önümüzdeki süreçte çok güzel bir müjdemiz olacak. Teknopark İstanbul gibi birçok teknoparklarımızı İstanbul’a kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz”

Projeleri konusunda bütçe ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, “Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Buraya bugüne kadar 5 milyara yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar TL girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da, birçok masrafı da kendisi çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Gençlerimizle birlikte geleceği inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.