TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda yavaşlayan trafikte duramayan sürücü idaresindeki tır, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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  • 08.06.2022 09:49
  • Güncelleme: 08.06.2022 10:46
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit Şirintepe geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGZ 381 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Hasan B., trafik yoğunluğu sebebiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada İnan K. idaresindeki 35 AYP 875 plakalı tır, yavaşlamayarak kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnan K. tırın içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İnan K., itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

SHA Editör
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