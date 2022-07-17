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TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü

TEM otoyolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kazada savrularak yola düşen motosikletli hayatını kaybederken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü
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Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen sürücü, hararet yapan 41 AHP 197 plakalı otomobili emniyet şeridinde durdurarak beklemeye başladı. Bu sırada Bekir Can Bozkurt 34 DRD 272 plakalı motosikletle emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bozkurt yola savrulurken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsü Bekir Can Bozkurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucu yoğun trafik oluşurken olay yerinde vefat eden motosiklet sürücüsü Bozkurt, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü
İHA
Editör

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