Temmuz Ayı Meclisi 2. Birleşimi Salı Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 5.07.2022 Salı tarihine rastlayan Temmuz Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Alt Yapı Koordinasyon Birimi Görev ve Yetkileri Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ilköğretim okullarında eğitim alan 8’nci sınıf öğrencileri arasında 2022 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2022 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri’mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan İrem Kurt’un ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 6266 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Belediyemizce işletilen otoparklarla ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2022 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Selimpaşa Mahallesi, 186 ada 12 parsel sayılı taşınmazın trampası/takası ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada, 108 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Ortaköy Mahallesi, 3628 ada, 19, 20 ve 21 parsellerde kayıtlı taşınmazların satışı ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Sancaktepe Mahallesi, 501 ada, 2 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Selimpaşa Mahallesi, 646 ada 2 parsel sayılı 12,00 m2.yüzölçümlü alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.) adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13 - Selimpaşa Mahallesi, 6320 ada 1 parsel sayılı 15,00 m2.yüzölçümlü alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.) adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14 - İlçemiz Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi ve Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15 - İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 6327 ada 1 parsel ve 6329 ada 1 parsel sayılı taşınmazların intifa (kullanım) hakkı tesisinin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.