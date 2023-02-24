Turan 'Devlet Hastanemiz depremlerde hizmet verebilecek kapasitededir'

Silivri Belediyesi eski Belediye başkanlarından İnşaat Mühendisi Hüseyin Turan, Silivri Devlet hastanesi ile ilgili sosyal medyada yer alana bilgi kirliliğine dikkat çekerek sosyal medya hesabından detaylı bilgiler paylaştı. Turan, Silivri Devlet hastanesinin inşaat sürecini ve detayları hakkında şu ifadelere yer verdi;

“Son günlerde Silivri Kamuoyunda Silivri Devlet Hastanemiz ile ilgili bilgi kirliliğinden kaynaklanan yanıltıcı ve yanlış bilgiler, özellikle sosyal medya üzerinden bilinçli bir şekilde yayılmaktadır. 2007 Yılında temelini attığımız ve 2009 yılı Mart ayında da hizmete giren Devlet Hastanemizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum.”

“EN OLUMSUZ ŞARTLARA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞTİR”

“Devlet Hastanemizin olduğu bölge zemin olarak bozuk olduğu için zemin iyileştirmesi Fore kazık çakılarak Yapı sağlam zeminle ilişkilendirilmiştir. Bu Fore kazıklar yaklaşık olarak 37mt boyundadır. Silivri'mizde hiçbir binada böyle bir uygulama yoktur. Yani Hastane binamız sağlam zemin üzerine Radye Temel ile birlikte inşa edilmiştir. Devlet Hastanesi Binasında kendi içinde Deprem Derz (Dilatasyonlar) boşlukları konulmuştur. Hatta bu boşluklar sonradan yanlış bir şekilde sıva harcı ile doldurulduğu için 2019 Silivri depremindeki bu boşluklardaki harç binadan ayrıldığından, sanki bina çatlamış yanlış algı oluşmuştur ve bu algı çok geçmeden Teknik Ekipler tarafından düzeltilmiştir. Doğru olanda bu, Deprem derzlerinin (Dilatasyon) konulmasıdır. Silivri Devlet Hastanesi bölgemizdeki en sağlıklı ve en güvenilir Hastanelerimizden biridir. Hastane Statik-Betoarme projesi en olumsuz şartlara göre dizayn edilmiş ve hesapları da buna göre yapılmıştır.

“BİR VİZYON MESELESİDİR”

“Sonuç olarak, Silivri Devlet Hastanemiz güvenli ve oluşabilecek depremlerde rahat bir şekilde hizmet verebilecek kapasitededir. Dikey kat yüksekliği de fazla olmayan bir binadır. Altında İmza sahibi olan bir İnşaat Mühendisi olarak bunları Kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Günün şartlarında ciddi maliyetleri olmasına rağmen FORE (Çakma Kazık 900 adet) Kazık çakılması bir vizyon meselesidir.”

“Bu Hastanemizin yapılmasında başta Saayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan'a , Dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'a, İBB Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a ,İstanbul İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”

