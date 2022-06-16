Türk- İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler dedi.

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  • 16.06.2022 21:11
  • Güncelleme: 16.06.2022 21:11
Türk- İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A’dan Z’ye anlatma imkanı bulduk. Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ’Ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Atalay görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, "Cumhurbaşkanımızdan iki gün önce randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili. Bugün kendisi ile konuşma imkanı bulduk. Gündemde ne var gündemde asgari ücret var, emeklilerin durumu, var EYT var ne varsa geçici işçiler, taşeronla ilgili her konuya A’dan Z’ye konuşma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanı ve taraflarla çalışma yapılacağını, onunla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini ifade ettiler. Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanımız, ’Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor önümüzdeki günlerde size ve kamuoyuna da bilgi vereceğiz, sizi çağırır konuşuruz’ dediler" dedi.

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"Bir rakam yok ortada ama asgari ücretin Ocak ayı ile şu an alım gücünü konuştuk"

Görüşmede bir rakam konuşulmadığını kaydeden Atalay, "Bir rakam yok ortada ama asgari ücretin Ocak ayı ile şu an alım gücünü konuştuk. Gündemdeki ne sorunlar varsa A’dan Z’ye konuşma imkanı bulduk bizi dinledi anlatmamız gerekenleri noksansız anlattık. Benim, 4 aydır söylediğim bir iş var. Asgari ücreti her ayın 4’ünde enflasyon açıklanıyor aralığı ocağı beklemeyelim her ay enflasyonunu verilsin. 4 ay evvel söyledim ben gene aynı noktadayım. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücret toplamadık. Ama şartlar öyle bir hale getirdi ki bırakın Aralık ayını, biz Haziran ayını bile bulduğumuz zaman insanlar alım gücünü kaybetti" diye konuştu.

Görüşmenin güzel geçtiğini belirten Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ’ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Çalışma bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler. Ben toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum. İşverenlerin büyük bölümü artsın istemiyor. Atsın ama artan tarafı devlet karşılasın diyorlar" açıklamasında bulundu.

İHA

Editör
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