Siemens
SON
DAKİKA
İstanbul'da ilk ve tek Matematik Evi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor
Kazdağları'nda orman yangını
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
İstanbul'da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Türkiye genelinde 46 bin personelle 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimleri eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Türkiye genelinde 46 bin personelle 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimleri eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar” uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Türkiye genelinde, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik “Huzurlu Sokaklar” uygulaması gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve tarafından ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda lokanta, kafe, restoran, pastane, park/bahçe, sahil bantları, internet kafeler ile metruk bina ve kamuya açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Uygulamalar ülke genelinde 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımıyla gerçekleşti. Denetimler sırasında, 906 aranan şahıs yakalanırken 30’u gözaltına alındı. 176 şahsa idari ve 93 şahsa adli olmak üzere toplamda 269 şahsa işlem uygulandı. Uygulamalarda 204 bin 627 araç kontrol edilirken 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 603 araç trafikten men edildi ve 52 aranan araç yakalandı. Uygulamalarda 17 bin 415 işyeri denetlenirken 36 işyerine idari, 1 iş yerine adli olmak üzere toplam 37 işyerine işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 adet kesici delici alet, 84 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı