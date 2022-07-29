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Uçan motosikletler, İstanbul semalarında

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Uçan motosikletler, İstanbul semalarında
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Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru’nda yapılacak sezonun üçüncü mücadelesine başta İstanbul olmak üzere İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Sakarya, Bursa ve Mersin başta olmak üzere birçok ilden sporcular katılacak.

LIQUI MOLY’nin isim sponsorluğunda Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş mahallesinde yer alan parkurda yapılacak Türkiye şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında düzenlenecek.

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Yeditepe Motokros Parkurunda yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda seyircinin takip etmesi bekleniyor. Hafta sonu boyunca TMF’nin resmi temizlik sponsoru Asperox’un desteklediği yarışın yapıldığı toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler seyirciler için görsel bir şölene dönüşecek.

30 Temmuz Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın 3. ayağı, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00’dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.

İHA
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