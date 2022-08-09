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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Navi-Star' tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Navi-Star' tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı'ndan geçen 'Navi-Star' isimli gemi bugün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Navi-Star' tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ çerçevesinde Odessa Limanı’ndan İrlanda’ya doğru yola çıkan Panama bayraklı 180 metre boyunda 29 metre genişliğinde 38 bin 243 gros ton kapasitesindeki 33 bin ton mısır yüklü ‘Navi-Star’ adlı gemi, 36 millik Çanakkale Boğazı’na saat 15.30’da giriş yaptı. Saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan ’Navi Star’ isimli gemi boğazın manevrası ön güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen gemi, ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden seyrederek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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İHA
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