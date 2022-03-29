Ukrayna heyeti: 'Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz'

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe'de gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, 'Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma için uğraşıyoruz. Görüşmeleri 2 hafta içinde devam ettireceğiz. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz denildi.

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  • 29.03.2022 15:35
  • Güncelleme: 29.03.2022 17:07
Ukrayna heyeti: 'Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz'
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe’de gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, “Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma için uğraşıyoruz. Görüşmeleri 2 hafta içinde devam ettireceğiz. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz" denildi.

Rusya ve Ukrayna savaşını sona erdirmek İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen müzakere görüşmeleri yaklaşık 4 saat sürdü. Gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istediklerini kaydetti.

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Ukrayna heyeti tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma için uğraşıyoruz. Az önce anahtar bir madde söylendi. NATO’nun 5. maddesini içeren madde de dahil olacak. Eğer biz saldırıya uğrayacaksak biz 3 gün içinde acil bir zirve çağrısı yapma hakkımız var. Bu zirve çerçevesinde bir şey çözülmezse ülkeler bize silah ve yardım sağlayacak. Bu sayede Ukrayna güvenliğini sağlayabiliriz. Bu maddeyi ekleyebilirsek o zaman Ukrayna bugünkü statüsünü fix’lemek imkanına sahip olacak. Bu garantilerle, NATO’nun 5. maddesinde olduğu gibi, Ukrayna anayasasında olduğu gibi ülkemizde yabancı asker bulunmayacak ve biz de NATO’ya girmeyeceğiz. Askeri tatbikatlar ülkeler arası anlaşmalar sağlanırsa yapılabilir” denildi.

Garantör olarak Türkiye, BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya ve İsrail’i istediklerini aktaran Ukrayna heyeti, “Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Ukrayna’nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerekir. Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir çerçevede ele alınmalıdır, görüşmeler çerçevesinde bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir. Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız” denildi.

İHA

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