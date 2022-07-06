Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kart, Mektebim CEO'su Elif Çağlayan ve Mektebim Silivri Kampüs Müdürü Serdar Şeker, Silivri Mektebim Kolejinde basın mensupları ile bir araya geldi.

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  • 06.07.2022 20:57
  • Güncelleme: 06.07.2022 20:58
Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Adını Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alan ve Türkiye genelinde 20 bini aşkın öğrencisi bulunan Mektebim Koleji, 10 yılı geride bıraktı. Endüstri 5.0 felsefesiyle geleceğini yazabilen gençler hedefiyle ilerleyen mektebim koleji Kurucusu Ümit Kalko, 21. Yüzyıl kazanımlara sahip gençler yetiştirerek geleceği inşa ettiklerini vurguladı.
 Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi
İSTANBUL’DAN MARDİN’E EĞİTİM HAMLESİ
Eğitim sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen Kalko, Mektebim Kolejinin büyüme hamlesi yaparak sektöre yön verdiğini söyledi. “Türkiye genelinde 1 yılda 10 okul daha açarak Mektebim Kolejinin sayısını 20’ye çıkardık” diyen Kalko, İstanbul’dan Diyarbakır’a, Mardin’den Denizli’ye, Kırklareli’den Van’a kadar yurdumuzun dört bir yanında açılan Mektebim Koleji ile sektöre yeni atılımlar kazandırdıklarını ve büyüme hamlesinin hızla devam ettiğine dikkat çekti.
 Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi
ÇİFT DİPLOMA
Eğitimde “endüstri 5.0” yaklaşımıyla kodlama, finansal okur yazarlık, elektronik tasarım, küresel farkındalık gibi derslerle geleceğin eğitimini bugünden verdiklerini ifade eden Kalko, Mektebim’in büyüme hamlesinin sınırları aştığını da söyledi. Kanada’da “Mektebim Intarnational Education Office” açtıklarını belirten Kalko, Mektebim lisesinde okuyan öğrencilerin Kanada’da çift diploma hakkına sahip olduklarına dikkat çekti.
Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi 
ERBİL ve AZERBAYCAN’DAN SONRA LONDRA
“Dünya standartlarında eğitim veriyoruz” diyen Mektebim Koleji Kurucusu Kalko, yurt dışı projelerinin devam ettiğini açıkladı. Kalko, “Erbil, Özbekistan ve Azerbaycan’da Mektebim Kolejinin açılması 2023 hedeflerimiz arasında. Görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Ayrıca Cambridge ile ortak çalışmalar yapıyoruz. 2 yıl sonra Londra’yı da Mektebim’li yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.

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Yusuf Eker
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