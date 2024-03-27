Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz'

Ümraniye’de düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul’u unutanı Ümraniye hatırlamaz” dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İsmet Yıldırım’ın katılımıyla Ümraniye’de miting gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Yıldırım, “İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul’u unutanı Ümraniye hatırlamaz” ifadelerini kullandı.

“Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul’u başıboş, çaresiz bıraktılar”

Mitingde konuşan İsmet Yıldırım, “Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul’u başıboş, çaresiz bıraktılar. İstanbul’un otobüslerini tamirsiz, metroları şantiyesiz bıraktılar. Projeleri sümenaltı ettiler. Verdikleri sözleri hep sahipsiz bıraktılar. Verdiği sözleri hatırlamıyor bile. Yürüyen merdivenleri bozuk bıraktılar. Neyi bırakmadılar biliyor musunuz? Tatili hiç bırakmadılar” sözlerini kullandı.

“Ayak oyunlarını iyi biliyorlar”

Yıldırım, “Şehri sel götürürken zahmet edip masalarından kalkmadılar. Ayak oyunlarını da hiç bırakmadılar. Ayak oyunlarını iyi biliyorlar, algıyı iyi yapıyorlar. Gizli saklı yaptıkları pazarlıkları hiç unutmadılar. Şimdi buradan ilan ediyorum. İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul’u unutanı Ümraniye hatırlamaz” dedi.