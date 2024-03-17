Uzmanından kronik rahatsızlıkları olanlar için altın tavsiyeler

Silivri Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Özlem Özdemir, kalp ve diyabet hastalarına özel beslenme, sahur ve iftar saatlerine göre ilaç kullanımı ve Ramazan sofralarında menüler nasıl olmalı sorulana cevaben önemli tavsiyelerde bulundu.

Özdemir, “Diyabet, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olan bireylerin iftar ve sahur öğünlerinde dikkat etmeleri gereken noktalar bulunmaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek, kan şekerinin dengede kalmasını sağlamak ve vücudu gerektiği şekilde beslemek bu süreçte oldukça önemlidir. Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinleri tercih etmek, su tüketimine de özen göstermek bu süreci daha sağlıklı hale getirecektir. Unutmayın, uzman bir diyetisyen ile görüşerek kişiye özel beslenme programı oluşturmak en doğru yaklaşım olacaktır” dedi.

Silivri Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Özlem Özdemir, şöyle konuştu;

RAMAZAN AYINDA KALP HASTALARINA ÖZEL BESLENME REHBERİ

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarında değişiklikler gerektiren bir dönemdir. Kalp hastaları da bu süreçte beslenmelerine özen göstermelidir. Beslenme düzeninde yapılacak ufak değişikliklerle kalp sağlığını korumak mümkündür.

Öncelikle iftar ve sahur arasında dengeli bir şekilde beslenmek önemlidir. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalardan kaçınılmalı, daha çok lifli besinlere yönelmek gerekmektedir. İftar sofralarında sebze yemekleri tercih etmek, kızartma yerine ızgara ve buharda pişmiş yiyecekleri seçmek kalp sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Ayrıca, iftardan sonra hemen yatmaktan kaçınılmalıdır. Yemek sonrası kısa bir yürüyüş yapmak sindirimi kolaylaştırabilir ve gece boyunca rahat bir uyku çekmenize yardımcı olabilir. Su tüketimi de kalp hastaları için önemlidir. Oruç tutarken vücuttaki sıvı kaybını telafi etmek adına iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek gerekmektedir. Aynı zamanda aşırı kafein içeren içeceklerden uzak durmak da önerilmektedir.

RAMAZAN AYINDA DİYABET HASTALARINA ÖZEL BESLENME REHBERİ

Diyabet hastalarının iftar ve sahur saatlerine göre planlanmış beslenme programlarıyla kan şekerini dengede tutulmaları önemlidir. Sahurda yüksek lifli gıdalar tüketmek, tokluk hissini uzun süre korumaya yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, iftarda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Diyabet hastalarının ramazanda su tüketimine de dikkat etmeleri gerekmektedir. Susuz kalmak kan şekerini olumsuz etkileyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, iftar ve sahur arasında düzenli olarak su içmek de önemlidir.

Ramazan ayında vitamin ve mineral takviyeleri alırken mutlaka doktor önerilerine uyulmalıdır. Gerekli olan takviyelerin yanı sıra, doğal yollarla da bu besinleri almaya özen gösterilmelidir. Sebze ve meyvelerden zengin iftar menüleri tercih edilmelidir.

SAHUR VE İFTAR SAATLERİNE GÖRE DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI

Ramazan ayında sahur ve iftar saatlerine göre düzenli ilaç kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin ilaçlarını zamanında ve düzenli bir şekilde alması hayati önem taşır. Bu nedenle iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde doktorunuzun önerdiği şekilde ilaçlarınızı almanız gerekmektedir.

SAHUR VE İFTAR MENÜLERİ

Kronik rahatsızlıkları olan kişiler Ramazan ayına özel beslenme programına sahip olmalıdır. Sahur ve iftar saatlerinde yapılacak doğru tercihler, sağlık durumlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Öncelikle, sahur öğününde lifli ve tok tutucu besinler tercih edilmelidir. Bu sayede gün boyunca açlık hissi azalır ve kan şekeri dengede kalır. İftar öğününde ise hafif başlangıçlar yapmak ve yavaş yavaş ana yemeğe geçmek sindirim sistemi için daha uygun olacaktır.

Ramazan ayında sıvı tüketimine de dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle iftardan sonra yeterli miktarda su içmek vücudun susuz kalmasını engeller ve sindirim sistemini destekler.

Şekerli ve ağır tatlılardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bunun yerine sütlü tatlılar veya meyve tüketmek hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYESİ NASIL ALINMALI?

Vitamin ve mineral takviyeleri de bu dönemde önem taşır. Doktorunuzun önerdiği vitamin ve mineral takviyelerini düzenli olarak almanız gerekmektedir. Bu takviyeleri genellikle iftar ve sahur öğünleriyle birlikte almanız faydalı olacaktır.

Ayrıca, ramazanda uzun süreli açlık durumunda vücudun ihtiyaç duyabileceği ekstra destekleri göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle, doktorunuza danışarak ihtiyacınız olan ek takviyeleri belirlemeniz sağlığınız açısından önemlidir. Unutmayın ki her bireyin ihtiyacı farklı olabilir, bu yüzden genel bir takviye kullanmak yerine kişiye özel öneriler almak daha doğru olacaktır.

Ramazan ayı, kronik rahatsızlıkları olan kişiler için beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren bir dönem olabilir. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için bu ipuçlarını takip etmek önemlidir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek ve doktorunuza danışarak daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz.