Verim bu yıl dönümünde 300 kilo arttı

Bilecik’te üretimine başlanan kanolada hasat sevinci yaşanırken, verimin bu yıl dönümde 300 kilo arttığı kaydedildi.

Bilecik’te "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilme Projesi" çerçevesinde ekimi yapılan kanolada hasat sevinci yaşanıyor. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş hasat için ekim yapılan bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Yoldaş ardından yaptığı açıklamada, "Projesi çerçvesinde Bilecik ili genelinde alternatif ürün olarak görülen ve ürün çeşitliliğinin arttırması amacıyla yüzde 75 hibe destekli kanola tarımı yapılmaya başlanmıştı. Teknik ekiplerce yapılan saha çalışması neticesinde verimin ortalama 250-300 kilogramda arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Hasat döneminin çiftçilere bereketli ve kazançlı olmasını dilerim" dedi.