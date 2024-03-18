Volkan Yılmaz dev bir projeyi daha Silivrililerin hizmetine sundu

Silivri Belediyesi, ilçeye yakışan modern ve kullanışlı hizmet binalarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi tarafından Alibey Mahallesi belediye binası arkasında yapımı tamamlanan 300 Araçlık Otopark, Belediye Ek Hizmet Binası, Ziya Gökalp Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören kapsamında kurulan mobil izleme aracıyla projenin yapım aşamalarının video gösterimi yapıldı. 14.000 metrekare alan üzerinde entegre bir şekilde inşa edilen binayla Silivrililer; bodrum katında yer alan otopark, zemin katındaki ticari alanlar, 1. ve 2. katlarındaki otopark, 3. katındaki belediye hizmet birimleri, 4. katındaki 2.350 metrekare alanda Ziya Gökalp Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile modern bir şekilde hizmet alacakları dev bir komplekse kavuşmuş oldu.

TÜFEKÇİ: “BU DEV PROJE İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Alibey Mahalle Muhtarı Solmaz Tüfekçi, “Alibey Mahallesi’nin otopark sorununu çözecek olan, gençlerimizin faydalanabilecekleri etüt merkezi ve kütüphaneyi içerisinde barındıran bu proje, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın önderliğinde hizmete açılmıştır. Başkanımıza hizmetlerinden ve bu dev projeden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “HİZMETLERİMİZE DEV BİR ESERİ DAHA EKLEMENİN KIVANCI İÇERİSİNDEYİZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Atalarımızdan bizlere miras değil emanet olarak gördüğümüz bu vatan toprağını, gelecek nesillere güven ve huzur içerisinde teslim etmenin yegâne unsuru çok çalışmak ve çok hizmet etmekten geçiyor. Zira Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutkunda bizlere, ‘Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız’ diyerek seslenmiştir. Türk milleti bugünlere kolay gelmemiştir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarih boyunca maruz kaldığı siyasi ve iktisadi saldırılar, yakın tarihlerde yaşadığımız hadiseler, bizlere daima birlik ve beraberlik içerisinde olmayı, her zaman çalışmayı, gayret ve mücadele etmeyi açık bir şekilde göstermektedir. Çok şükür bugün ülkemiz, kalkınma hamlelerini başarıyla gerçekleştirebilen bir ülkedir. Bölgesel Güç Türkiye ve Lider Ülke Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke konumundadır. Bu bağlamda yerelden genele, halka halkla gelişen, değişen ve büyüyen bir Türkiye Cumhuriyeti, gelecek nesiller marifetiyle sonsuza dek var olacaktır. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara hizmet borcumuz vardır. Dolayısıyla bugün, hizmet ve eserlerimize bir yenisini daha eklemenin kıvancı içerisindeyiz. Silivri’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“OTOPARK VE TRAFİK MESELESİNİ KÖKTEN ÇÖZECEK YATIRIMLARA İMZA ATTIK”

Silivri Belediyesinin otopark ve trafik projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Trafik ve otopark konusu şehrimizin başlıca ihtiyaçları arasında yer alan konulardır. Bir yandan otopark sorunlarının giderilmesi için başlattığımız uygulama ve çalışmalarda ciddi mesafeler kat ederken, trafik meselesini de kökten çözecek yatırımları gerçekleştiriyoruz. Devlet Hastanesi yanı 250 araçlık otopark, Tapu Dairesi yanı 70 araçlık otopark, eski kaymakamlık arkası 60 araçlık otopark, Atatürk Meydanı 150 araçlık otopark, eski festival alanı 150 araçlık otopark ve Kumluk mevki 250 araçlık otoparklarımızla hem sosyal belediyecilik yapıyor hem de güvenli ve huzurlu bir hizmet sağlıyoruz. Trafik konusunda ise, herkesin bildiği üzere Silivri’mizin iki yakasını bir araya getirdik. Yaya ve araç trafiğini kademeli olarak alt geçitten başlattık. D-100 karayolunu da çok kısa bir sürede tamamlıyoruz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz; Silivri sahili 200 araçlık yeraltı katlı otopark, Piri Mehmet Paşa Camii yanında 200 araçlık katlı otopark, Eski Silvia Otel yanında 200 araçlık katlı otopark, Varnalı Un Fabrikası yanı Vakkas Sokak’ta 150 araçlık katlı otopark, açık yol üstü otoparklar ve otogar bölgesi ticaret merkezindeki otopark alanlarımızla, çeşitli ve konforlu bir park imkânını sizlere sağlamış olacağız. Aynı şekilde, şehir girişlerinde meydana gelen trafik yoğunluğunu da Otogar Bölgesi Kavşak Düzenleme ve Bölge Trafik İstasyonu TEM Bağlantı Yolu Kavşak Düzenleme projeleriyle ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“ESER BÜYÜK OLUNCA TANITMAK VE ANLATMAK UZUN SÜRÜYOR”

Projenin kapsamı hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Eser büyük olunca, tanıtmak ve anlatmak da uzun sürebiliyor. Bu nedenle sabırlarınıza ve hoşgörünüze sığınıyoruz. 14.000 metrekare kullanım alanına sahip binamızın bodrum katında otopark, zemin katında ticari alanlar, 1. ve 2. katlarında otopark, 3. katında belediye hizmet birimleri, 4. katında ise, 2.350 metrekare alanda Ziya Gökalp Kütüphanesi ve Etüt Merkezi bulunuyor. 1.500 metrekare ticari alanımızı açık ihale yöntemiyle bir zincir markete aylık 540.000 TL kiraya verdik. Böylece Silivri Belediye tek bir alanda yapılan en yüksek kiralama uygulamasını da hayata geçirdi. Bu binada ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayata geçireceğimiz kütüphanemizin hazırlıkları devam ediyor.

Atatürk’ün “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerim Namık Kemal, fikirlerimde Ziya Gökalp’ tir.” diye tanımladığı Ziya Gökalp İsmini verdiğimiz kütüphanemiz Silivri’ mize çok yakışacak.

Ölümünün 100. Yılında yazar, sosyolog, şair ve siyasetçi yönleriyle öne çıkan mütefekkir Ziya Gökalp’i rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Yaptığımız açılışlar ve temel atma törenleri, Silivri için olan mücadelemizin ve muhabbetimizin bir göstergesidir. Gören göz, duyan kulaklar eşliğinde, 5 yıldır hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetler, Silivri’ye olan sevdamızın şahididir. Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde, 7’den 77’ye herkesi Cenab-ı Allah’ın birer emaneti kabul ettik. Beşikten mezara kadar ihtiyaçları olan hangi hizmetler varsa sunma gayreti içerisinde olduk. Allah’ın izni ve sizlerin desteğiyle, ‘Yeni 100 Yılda Silivri’ye Yüz Akı Eserler” kazandırmaya kararlıyız. İnanıyorum ki el birliği ve gönül birliği içerisinde Silivri’mizi daha ileriye taşıyarak tüm hemşehrilerimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

TOĞAN: “24 YILLIK MESLEK HAYATIMDA SİLİVRİ’DEKİ KADAR TÖREN GÖRMEDİM”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Artık Silivri’de sıradan hale gelmiş açılış törenlerinden bir tanesiyle daha bir aradayız. 24 yıllık meslek hayatımda Silivri’deki kadar açılış ve temel atma törenigörmedim. Silivri Belediyesine ve Silivri’ye bu bereketi getiren herkese teşekkürü borç biliyoruz. Bu binaları, Silivri Belediyesinin daha üst seviyede bir kurumsal kimlik kazanarak, kamu hizmetini vatandaşlara daha iyi şekilde sunmasının gereğidir diye değerlendiriyorum. Bina içerisinde otoparkın bulunmasının da bölge için ayrıca önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada 2.350 metrekarelik dev bir kütüphanenin yapılıyor olmasını gençlerimiz için oldukça önemli bir yatırım olarak görüyorum. Kütüphane ve etüt merkezlerinde gençlerimiz ve öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde çaylarını ve kahvelerini içerek derslerine çalışacaklar. Bu mekanlar Silivri Belediyesi ve devletimiz tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Bu dev projenin hayata geçirilmesinde başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı. Otopark’ın araçlı ilk ziyaretçisi Başkan Yılmaz ve Kaymakam Toğan oldu. Başkan Yılmaz, direksiyona geçerek otoparkı gezdi.