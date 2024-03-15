Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ, 16 ve 17 Mart 2024 tarihlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak.

Elektrik kesintilerine dikkat
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

2024-03-16 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 16/03/2024 09:00:00 - 16/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-03-16 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 16/03/2024 09:00:00 - 16/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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4dosgb
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2024-03-16 13:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, KELTEPE, KUMSAL, MANOLYA, NİDA, OĞUZ, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 16/03/2024 13:00:00 - 16/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-03-17 09:00:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ULUĞBEY sk bölgelerinde 17/03/2024 09:00:00 - 17/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.