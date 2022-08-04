Her yıl güncellenerek sizlerle buluşan Volkswagen sıfır araç ve araba kampanyaları sayesinde yepyeni bir Volkswagen araca sahip olabilir, cazip araba kampanyaları ve yapılandırılabilir kredi çözümleri sayesinde bütçenizi fazla sarsmadan hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz. Dönemsel olarak değişiklik gösteren Volkswagen satış kampanyaları sıfır araçlar hakkında detaylı bilgi almanıza ve kampanya koşullarını öğrenmenize yardımcı oluyor. Volkswagen servis kampanyalar ise mevcut otomobilinizin tüm bakım ve onarım işlemlerini daha uygun fiyatlı olarak yaptırmanıza olanak tanıyor.

Volkswagen Sıfır Araç ve Araba Kampanyaları

Çarpıcı tasarımları, işlevsel donanım özellikleri, ergonomik detayları ve üstün güvenlik hizmetleriyle Volkswagen otomobiller, pek çok araba tutkununun beklentilerini başarılı bir şekilde karşılıyor. Klasik sedan otomobillerden sportif hatchback tasarımlara kadar oldukça zengin bir model çeşitliliği sunan Volkswagen marka arabalar, her biri kişiselleştirilebilir detayları sayesinde kendi zevkinize uygun seçim yapmayı kolaylaştırıyor.

Gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılan en yeni araba modelleri, sürücü koltuğunda oturanlar kadar araba içerisinde yolculuk yapanlara da benzersiz bir konfor vadediyor. Geniş bagaj hacmi, ergonomik iç dizayn özellikleri ve yenilikçi tasarım ayrıntıları sayesinde araçlar tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Her yıl belirli dönemlerde uygulanan Volkswagen sıfır araç kampanyaları ile hayalinizdeki otomobile uygun koşullarla sahip olmak ve bambaşka bir deneyim yaşamak mümkün. Volkswagen sıfır araba kampanyaları ile sıfır otomobil satın alabilir ve üstün özelliklerle donatılmış aracınızı ilk siz kullanma ayrıcalığına sahip olabilirsiniz.

2022 yılının yaz döneminde Volkswagen güncel otomobil fiyat listesi çeşitli kampanyalar aracılığı ile otomobil meraklılarıyla buluşuyor. 2022 yılı 0 km otomobillerde Polo modeller 488.800 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Volkswagen’in en iddialı modellerinden biri olan Passat arabaların benzinli versiyonları 872.500 TL’den başlarken dizel olanlar ise 1.548.600 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Passat’ın Variant modeli 956.600 TL ve off-road sürüş moduna sahip Alltrack modeli de 1.890.100 TL’den itibaren alıcılara sunuluyor.

Volkswagen satış kampanyaları kapsamında Golf arabalar 624.600 TL başlangıç fiyatına sahip. Üstün donanım özellikleri ve modern teknolojilerle yenilenen Golf araçların Impression, Style, Life ve R-Line olmak üzere dört farklı versiyonu bulunuyor. Üst donanım özellikleriyle kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen R-Line modeller 836.700 TL başlangıç fiyatı ile otomobilseverlerle buluşuyor.

Volkswagen’in öne çıkan SUV modellerinden olan Taigo ve T-Cross ise Volkswagen sıfır araç kampanyaları kapsamında cazip başlangıç fiyatlarıyla showroom’lardaki yerini alıyor. T-Cross modelleri 576.000 TL, Taigo ise 624.600 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. 2022 model yeni T-Roc modelleri de 781.400 TL’lik fiyatlarla satılıyor. Tasarımsal yenilikleri ve etkileyici görünümleri ile beğeni toplayan Tiguan araçlar 937.000 TL’den, üstün özelliklerle donatılan Touareg modeller ise 4.255.200 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılarla buluşuyor.

Zevkinize uyan ve gönlünüzden geçen otomobile sahip olmak için Volkswagen Doğuş Finans ayrıcalığıyla sunulan kredi ve sigorta çözümleri sizleri bekliyor. Volkswagen Finans aracılığıyla, %3,19 avantajlı faiz oranıyla kredi çekebilir ve araç kredinize Hep Yeni Paketi’nden iki sigorta ürünü ekleyerek aracınızı ilk günkü gibi koruma şansı yakalayabilirsiniz. Söz konusu kampanya dahilinde 6-12 aylık vadelerde %3.19, 13-24 aylık vadelerde %3.29, 25-36 aylık vadelerde %3.69, 37-48 ay vadelerde %4.09, 49-60 aylık vadelerde %4.19 faiz oranlarından yararlanabilir ve hayalinizdeki araca uygun koşullarla sahip olabilirsiniz.

Otombilinizi ilk günkü performansında kullanmanız için finansal hizmetler dışında Volkswagen Doğuş Finans tarafından sunulan sigorta ürünleri de hizmetinize sunuluyor. Hayalinizdeki otomobile kavuştuktan sonra aracınızı Volkswagen Kasko ile koruyabilir; orijinal yedek parça, ikame araç, yetkili servis onarımı ve ücretsiz çekici gibi avantajlardan kolayca yararlanabilirsiniz.

Siz de Volkswagen sıfır araba kampanyaları dahilinde en beğendiğiniz otomobile avantajlı koşullarla sahip olabilirsiniz. Volkswagen Doğuş Finans tarafından sunulan sigorta ve servis olanaklarından yararlanarak Volkswagen servis kampanyaları yardımıyla aracınızı ilk günkü performansında kullanabilir, pek çok ayrıcalıktan yararlanma şansı yakalayabilirsiniz.